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30 Nis 2023 10:10

Blinken ile Paşinyan, Güney Kafkasya'yı görüştü

Blinken ile Paşinyan, Güney Kafkasya'yı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Dışişleri Bakanı Blinken'ın, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Amerikan medyasına göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmede ülkesinin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki doğrudan görüşmeleri desteklediğini belirtti.

Blinken, Güney Kafkasya'da kalıcı barışa ulaşmanın tek yolunun doğrudan diyalog ve diplomasi olduğunu vurguladı.

Nikol Paşinyan daha önce , Dağlık Karabağ anlaşmazlığının 'barışçıl çözümü' için Azerbaycan'a bir teklif taslağı sunduklarını duyurmuştu.

News Code 1908968

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