Siyonist yerleşimine roket atıldı: Çok sayıda yaralı var

Gazze'deki Filistin direnişi, Filistin İslami Cihad Hareketi'nin önemli isimlerinden Şeyh Hıdır Adnan'ın şehit edilmesine tepki olarak Siyonist yerleşim birimlerine roket fırlattı.

Shehabnews'a göre, Gazze Şeridi'nden işgal altındaki topraklarda bulunan Siyonist yerleşim bölgelerine 21 roket atıldı.

Haberde Siyonist İsrail güçlerinin Gazze'ye topçu saldırısı düzenlediği belirtildi.

Siyonist Rejim medyası en az 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

İslami Cihad Hareketi, Hıdır Adnan'ın işgal zindanlarındaki 87 günlük açlık grevinin ardından şehadete ulaştığını duyurdu.

Hareket'ten yapılan yazılı açıklamada, "İslami Cihad Hareketi, bütün bir sebat ve kararlılıkla, lider Şeyh Hıdır Adnan'ın şehadeti sebebiyle yas tutuyor." ifadelerine yer verildi.

"Terörü, adaletsizliği koruyan ve kollayan dünyanın gözü önünde, özgür kahraman Hıdır Adnan, düşman tarafından işlenen suçla şehid olmuştur" denilen açıklamada, iyonist işgal rejiminin, bunun bedelini ödeyeceği belirtildi.