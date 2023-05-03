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3 May 2023 15:24

Rusya: Ukrayna, Putin'e suikast girişiminde bulundu

Rusya: Ukrayna, Putin'e suikast girişiminde bulundu

Ukrayna ordusunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konutu olan Kremlin Sarayı’na insansız hava araçları ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Ukrayna ordusunun, Rusya’nın başkenti Moskova’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konutu olan Kremlin Sarayı’na dün gece insansız hava araçları ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Sputnik'e göre Kremlin yetkilileri, önü kesilen söz konusu saldırının Rusya Devlet Başkanı Putin’e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımladı. Putin’in saldırı girişimi nedeniyle zarar görmediği kaydedildi.

Moskova Belediyesi, başkentte insansız hava araçlarının yasaklandığını duyurdu.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya’ya karşı taarruz için 8 tugay oluşturulduğunu bildirmişti.

News Code 1909068

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