Reisi, Filistinli direniş komutanları ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde, ülkenin cumhurbaşkanlığı sarayında bir grup Filistinli direniş komutanıyla görüştü.

Reisi görüşmede Filisni meselesinin önemine işaret ederek, "Bugün İslam dünyasının en önemli meselesi olan Filistin davası ve Kudüs'ün özgürlüğü asla unutulmamalıdır." dedi.

Reisi, Filistin meselesinin her zaman İran dış politikasında ilk öncelik olarak değerlendirildiğini söyledi.

Filistin halkının hak ve hukukuna ulaşmaması için düşmanın tüm gücüyle sahaya indiğini belirten Reisi, “Müslümanların da Filistin'in ihlal edilen hakları ve Kudüs kentinin özgürlüğüne kavuşması için tüm güçlerini kullanmaları gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, Siyonist Rejim’in bekası için yürüttüğü psikolojik savaşa atıfta bulunarak, “Düşmanlar, kombine savaş başlatarak, Filistinlilere kaderi ve hayatlarının Siyonist rejimin varlığına bağlı olduğunu aşılamaya çalışıyor. Bu rejimin varlığının devam etmesi bahis konusu olamaz.” ifadesini kullandı.

Tel Aviv ile normalleşme sürecini eleştiren İbrahim Reisi, “Bazı devletleri Siyonistlerle normalleşmeye zorladılar, ancak gerçekte olan şey rejimin anlaşmayı ihlal etmesi, Filistinlilerin haklarını ihlal etmeye devam etmesi, yağmalama ve katliamı sürdürmesiydi.” değerlendiresinde bulundu.

Halihazırda İsrail'e karşı mücadelenin tek yolunun direniş olduğunun kanıtlandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Reisi, ABD'nin ve Siyonist Rejim’in İslam dünyasındaki başarısızlığına işaret ederek, şunları kaydetti:

“Siyonist Rejim’in yenilgisinin hızlandırılması, Kudüs’ün özgürlüğe kavuşması ve Filistinlilerin kendi kaderlerini belirlemesi için direniş güçleri, bölge ve dünya Müslümanlarının birliği ve uyumu gereklidir.

Reisi, şu anda Filistinli grupların güçlü durumda olduğunu belirterek, “Siyonist Rejimin çöküşünün etkilieri görülüyor. Bu rejimin çöküşünün yaklaştığına inanıyoruz.” dedi.

Filistin meselesinin çözümüne ilişkin İbrahim Reisi, "Tek çözüm Filistinlilerin iradesine dayalı bir hükümetin kurulmasıdır. Eğer Batılılar demokrasi talep ediyorlarsa, Filistin halkının oyunu kabul etmeli ve sonucuna bağlı kalmalıdırlar." diye konuştu.