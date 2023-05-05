İran ve Suriye'den ortak bildiri

İki günlük resmi ziyaret kapsamında başkent Şam’da bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve diğer şam yekilileri ile bir araya geldi.

İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmelerin ardından ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride iki ülkenin ulusal egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğünün korunmasına saygı duyulması ve siyasi, ekonomi ve konsolosluk işbirliği yoluyla ikili ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Bildirinin başka bir bölümünde "İki ülkenin terörle mücadele ve Suriye'nin yeniden inşası konusunda ortak işbirliği sürdürecek" denildi.

Siyonist Rejim'in Suriye'ye karşı gerçekleştirdiği saldırıları ve Golan tepelerinin rejim tarafından işgal edilmesinin kınandığı bildiride, Suriye'nin bu saldırılara uygun bir şekilde karşılık verme konusunda meşru hakkı olduğu vurgulandı.

Bidirinin başka bir bölümünde ise"Her iki taraf da işgal edilmiş sayılan Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarında askeri güçlerin her türlü yasadışı varlığını kınamakta ve Suriye'nin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlaline son verilmesi gerektiği vurgulamaktadır"ifadesi kullanıldı.

Suriye’ye 13 yıl sonra ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ziyareti kapsamında Tahran ve Şam arasında 14 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Suriye lideri Beşar Esad, uzun vadeli stratejik işbirliği anlaşmasına da imza attı.