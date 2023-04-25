Moskova'da 4'lü Suriye toplantısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya, İran ve Suriye istihbarat başkanları Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı görüşmede Suriye'de güvenliğin pekiştirilmesi ve Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanındaki adımların istişare edildiğini açıkladı.

Suriye topraklarında terör tehditlerinin tüm tezahürlerine karşı koyma, aşırıcı gruplarla mücadele konuları üzerinde özellikle durulduğunu kaydeden bakanlık, "Görüşmeler sonucunda taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma hedeflerini ve Suriyeli mültecilerin anavatanlarına bir an önce dönmeleri için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini teyit etti" ifadelerini kullandı.

Bakanların bu formattaki diyaloğun yapıcı bir niteliğe sahip olduğunun altını özellikle çizdiğini aktaran Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de istikrarın artırılması için bu formattaki görüşmelerin sürmesi gerektiğinin dile getirildiğini kaydetti.

Şoygu mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptığını açıkladı.

Bakanlık, görüşmeler sırasında ikili işbirliğindeki güncel konuların yanı sıra küresel ve bölgesel güvenliğin sağlanmasıyla ilgili çeşitli konuların ele alındığını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre görüşmede Suriye’deki güvenlik durumunun güçlendirilmesi, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alındı.

Taraflar Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını teyit etti.

Yapıcı havada geçen toplantı sonucunda Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için dörtlü formattaki toplantıların devamının önemi vurgulandı.

Kaynak: Sputnik