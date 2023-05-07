Emir Abdullahiyan, Moskova'daki 4'lü toplantıya katılacak

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abudullahiyan'ın 10 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak Suriye konulu 4'lü dışişleri bakanları toplantısına katılacağı belirtildi.

Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında Moskova'da dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşecek toplantı için 10 Mayıs tarihinin teyit edildiğini açıklamıştı.

Çavuşoğlu, yalnızca İran'dan kimin katılacağının net olmadığını, Emir Abdullahiyan'ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Afrika turuna gitmesi durumunda bir başka yetkilinin Moskova'ya geleceğini aktarmıştı.