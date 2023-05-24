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24 May 2023 09:02

Çabahar'daki minyatür dağları

Çabahar'daki minyatür dağları

İran'ın güneydoğusundaki Çabahar'daki eşsiz ve güzel minyatür dağları turistler ve doğa severler için cazip bir mekandır.

Dağlar genellikle doğal ekosistemlerin en önemli parçalarından biri olarak sayılır.

İran'ın güneydoğusundaki Çabahar'daki eşsiz ve güzel minyatür dağları da turistler ve doğa severler için cazip bir mekandır.

Çabahar'daki minyatür dağları

Yerel dilde Kalani veya Arya denilen minyatür dağları her yıl İran'ın dört bir yanından gelen birçok turisti ağırlamaktadır.

Çabahar'daki minyatür dağları

Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentine 40 kilometre uzaklıkta bulunan  minyatür veya Mars Dağları, görüntüleriyle Mars'ı andırdığı için bu adla isimlendirilmiştir.

Bu dağlar, erozyonun türü ve durumu ve özel tortu türlerinden dolayı, Mars yüzeyinin pürüzlülüğüne benzer şekillere sahiptir.

Çabahar'daki minyatür dağları

Bu dağlar, Çabahar'ın muhteşem manzaralarından biridir ve yemyeşil bahar mevsiminde bu bölgeye çifte güzellik katıyor.

Çabahar'daki minyatür dağları

News Code 1909441

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