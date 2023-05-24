Çabahar'daki minyatür dağları

Dağlar genellikle doğal ekosistemlerin en önemli parçalarından biri olarak sayılır.

İran'ın güneydoğusundaki Çabahar'daki eşsiz ve güzel minyatür dağları da turistler ve doğa severler için cazip bir mekandır.

Yerel dilde Kalani veya Arya denilen minyatür dağları her yıl İran'ın dört bir yanından gelen birçok turisti ağırlamaktadır.

Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentine 40 kilometre uzaklıkta bulunan minyatür veya Mars Dağları, görüntüleriyle Mars'ı andırdığı için bu adla isimlendirilmiştir.

Bu dağlar, erozyonun türü ve durumu ve özel tortu türlerinden dolayı, Mars yüzeyinin pürüzlülüğüne benzer şekillere sahiptir.

Bu dağlar, Çabahar'ın muhteşem manzaralarından biridir ve yemyeşil bahar mevsiminde bu bölgeye çifte güzellik katıyor.