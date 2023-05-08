Çin, Arap Birliği'nin Suriye kararından memnun

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, bugün düzenlediği basın toplantısında, Suriye’nin Arap Birliği’ne dönmesini takdirle karşıladıklarını ve Arap ülkelerinin dayanışmasına destek verdiklerini belirtti.

CRI Türkçe'nin haberine göre Wenbin, şunları söyledi:

“Suriye'nin Arap Birliği’ne geri dönmesinin, Arap ülkelerinin birlik ve beraberliğini güçlendirmesine, Arap dünyasının kalkınmasına ve canlanmasına ivme kazandıracağına inanıyoruz. Bu aynı zamanda Ortadoğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına faydalıdır ve Arap ülkelerinin uzun vadeli çıkarlarına uygundur. Çin, Arap ülkelerinin birliğini ve kendini geliştirmesini her zaman desteklemiş ve Suriye'nin Arap Birliği’ne dönüşünü aktif olarak desteklemiştir. Çin, ilgili taraflarla kendi kanalları aracılığıyla aktif olarak çalışmaktadır.”

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad’ın Çinli mevkidaşı Qin Gang’ın daveti üzerine yakında Çin’i ziyaret edeceğini belirten Wang, Arap ülkelerinin dayanışmayı gerçekleştirmesi için çaba göstermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.