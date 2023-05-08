İran ile Irak'ın demiryolu projesiyle ilgili yeni gelişme

İran Demiryolu Şirketi Genel Müdürü Miad Salihi, İran’ı Irak’a bağlayan Şelemçe-Basra demiryolu hattı projesine dair açıklamada bulundu.

Salihi, Irak tarafının yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde Şelemçe-Basra projesinin önümüzdeki 1,5-2 yıl içinde hayata geçirileceğini bildirdi.

Son günlerde İran Karayolları ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaiş projeye ilişkin yaptığı açıklamada, bu demiryolu hattının sadece yolcuları taşımak amacıyla kullanılacağını belirtmişti.

Tahran ile Bağdat 2015'te iki ülkeyi birbirine bağlayan 32,5 kilometre uzunluğundaki demir yolu hattının inşası konusunda anlaşmıştı.