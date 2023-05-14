Kremlin: Ukrayna fiilen teröre destek veren ülke oldu

Sputnik'te yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossyia 1 televizyonuna demecinde Kiev rejiminin cinayetlerin sadece sponsoru olmayıp, aynı zamanda organizatörü, ilham kaynağı ve uygulayıcısı olduğunu söyledi.

Ukrayna Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov'un Kiev mutlak zafer kazanana dek tüm dünyada Rusları öldürmeye devam etme sözü vermesini yorumlayan Peskov, bu bağlamda aslında terörü destekleyen bir devletten söz edilebileceğini ve Rusya'nın politikasını bu durumu dikkate alarak tesis etmesi gerektiğini kaydetti.

Kremlin Sözcüsü, “(Budanov’un yaptığı) bu açıklama, özü bakımından emsalsizdir. Ve elbette Avrupa başkentlerinden ve Washington'dan kınama sözlerinin gelmemesi garip olacak. Mantık, bunun kınama yapılmadan geçilmesinin imkansız olduğunu söylüyor” diye konuştu.

Rusya’nın Kiev'in Ruslara yönelik saldırılarda parmağı olduğundan emin olduğunun altını çizen Peskov, “Kiev rejiminin cinayetlerin arkasında olduğu, sadece bu cinayetlere sponsorluk yapmakla kalmayıp, aynı zamanda organizatörü, ilham kaynağı ve uygulayıcısı olduğu da açıkça ortada. Aslında teröre sponsorluk yapan bir devlet söz konusu. De facto. Ve elbette ki biz, çizgimizi bu şekilde oluşturmaya devam etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bu tür açıklamaların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel askeri operasyonu başlatma kararının doğruluğunu bir kez daha teyit ettiğini vurgulayan Peskov, Rus istihbarat servislerinin bu tür açıklamaların ardından neler yapması gerektiğini bildiklerinin ve gerekli önlemleri aldıklarının altını çizdi.