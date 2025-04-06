Gazze için Sivas ayakta(+video)

Sivas İHH İnsani Yardım Derneği tarafından "Gazze'deki İnsanlık Dramı İçin Yürüyoruz" programı gerçekleştirildi. Sivas Devlet Hastanesi önünden başlayarak Meydan Tek Ağaç'a kadar süren yürüyüşte, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlara dikkat çekildi.

"Gazze'ye Yardım Girişine İzin Verilmiyor!"

Yapılan basın açıklamasında, Gazze'deki insani krizin boyutlarına vurgu yapıldı:

"Bugün Gazze'ye bir un çuvalı bile sokulmuyor. Kardeşlerimiz savaş ve açlıkla mücadele ediyor. Gazzeli Safiye Çetinkaya'nın gönderdiği mektup, yaşanan zulmü gözler önüne seriyor."

Çarpıcı Mektup: "Otları Pişirerek Hayatta Kalmaya Çalışıyoruz"

Okunan mektupta şu ifadeler yer aldı:

"'Bu sessizlik çok ağır. 25 gündür bir tane yardım tırı girmedi ve un olmadığı için fırınlar tümüyle kapandı. Kuyulardan çektiğimiz su ile otları pişiriyoruz. Ekmek ve başka bir şey yok. İsrail sürekli uçaklar ile kağıt atıyor. Bulunduğunuz bölgeyi terk edin diyorlar. 45 kilometrelik bir alanda etrafı çevrili bir alanda açık cezaevi gibi bir alanda ne yapabiliriz. 2 milyon insanın açlıktan ölmesini izliyorlar. Lütfen bebeklerin sesi olun, zulmü dünyaya duyurun. İsrail herkes sussun, günlük hayatına devam etsin Gazze unutulsun istiyor. Ama susmayın, bütün dünyaya İsrail zulmünü anlatın."

"Mescid-i Aksa İçin Buradayız!"

Programda konuşan Gazzeli Yusuf, şunları söyledi:

"İlk kıblemiz Mescid-i Aksa için buradayız. Vurulan yıkılan hastanelerdeki bebekler için buradayız. Katil siyonist İsrail'i lanetlemek için buradayız. Kudüs'e ve Gazze'ye selam olsun. Selam olsun Gazze'nin haklı mücadelesine. Terörist İsrail kana doymuyor. Gazze'de katil İsrail tarafından savaş suçu işlenmektedir, soykırım yapılmaktadır. Gazze'de kadınlar çocuklar siviller katlediliyor. Okullar hastaneler bombalanıyor. Gazze'ye düzenlenen hain saldırıları kınıyoruz"

Sivas Halkından Gazze'ye Tam Destek

Etkinlik, Sivaslıların yoğun katılımıyla gerçekleşti. İHH yetkilileri, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Gazze'ye insani yardım koridorlarının acilen açılmasını talep etti.