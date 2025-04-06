Eski Mısır diplomatı: ABD asla İran'la savaşa girmez

El-Rai El-Yum gazetesine konuşan eski Mısır diplomatı Abdullah El-Eşel, ABD'nin bölgeye askeri teçhizat göndermesinin amacının İsrail rejimine güvence vermek olduğunu vurguladı.

Eşel şunları söyledi: "ABD asla İran'la savaşa girmez ve İsrail'in İran'a saldırmasına asla izin vermez."

Eşel açıklamasını şöyle sürdürdü: "Trump, hedeflerini minimum maliyetle gerçekleştirmeye çalışıyor. Tüm Arap liderler Tel Aviv'e yardım ediyor ve Gazze'nin yok edilmesini istiyor. İsrail rejiminin amacı, Herzl Projesi'nde belirtildiği gibi Sina Çölü'nü ele geçirmektir."

Arap uzman Memduh Hamza ise şu değerlendirmede bulundu: "Askeri teçhizatın Ortadoğu'ya gönderilmesinin amacı İran değil, Gazze halkını zorla Sina Çölü'ne yerleştirme projesini uygulamak ve gerektiğinde Mısır ordusuyla çatışmaktır."