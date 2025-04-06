Türk mallarına vergi: Erdoğan ABD yolcusu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 2 Nisan 2025’te açıklanan yeni gümrük tarifeleri sonrasında Washington’a gitmeye hazırlanıyor. Ziyaretin ana gündem maddesi, Türk mallarına uygulanan %10 oranındaki yeni gümrük vergisi olacak.

Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın açıklamasına göre, Ankara, söz konusu ek verginin kaldırılması ya da azaltılması için ABD’li yetkililerle resmi görüşmeler başlatmak istiyor. Bolat, “Bu tarifeler, diğer ülkelere kıyasla ‘en iyisi’ olabilir; ancak biz yine de kaldırılması için diplomatik adımlar atmak istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

ABD'nin ticaret stratejisi değişiyor

Trump yönetimi, Çin’e %34, Avrupa Birliği’ne %20, Japonya’ya %24 oranında gümrük vergisi getirirken, Türkiye’ye %10 oranında vergi uygulanacağını duyurdu. Trump, yeni düzenlemeyi Beyaz Saray’ın ünlü Gül Bahçesi’nde yaptığı açıklamada, “Bu karar, ABD’nin ekonomik bağımsızlık bildirisidir,” sözleriyle tanıttı.

Ticaret dengesi Türkiye lehine

Yetkililere göre, 2024 yılında Türkiye ile ABD arasındaki dış ticaret dengesi, 2.4 milyar dolarlık ABD lehine bir fazla verdi. Ankara, bu veriyi masaya koyarak, Trump’ı yumuşatmayı ve tarifelerin azaltılması ya da tamamen kaldırılmasını hedefliyor.