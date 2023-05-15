ُSiyonist Rejim Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, Nablus kentinin doğusundaki Asker kampında işgalci güçler tarafından açılan ateş sonucu bir Filistin vatandaşı hayatını kaybetti, bir diğeri de yaralandı.

Görgü tanıklarının AA muhabirine aktardığına göre, rejimin Asker kampına baskın düzenlediği sırada, onlarca Filistinli, göz yaşartıcı bomba ve gerçek mermilerle karşılık verdi.

Siyonist Rejim, aranan kişiler olduğu bahanesiyle Batı Şeria'nın özellikle Nablus ve Cenin kentlerine aylardır yoğun baskınlar düzenlemeyi sürdürüyor. Bu baskınların çoğu bu kentlerdeki Filistin direnişçilerinin mukavemetine ve işgalci rejim ile karşılıklı silahlı çatışmalara sebep oluyor.