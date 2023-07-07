İşgalci güçlerden Nablus'a baskın: 2 Filistinli şehit oldu

İşgalci güçlerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskında iki Filistinli şehit oldu, bir Filistinli yaralandı.

Anadolu Ajansı'nın görgü tanıklarından alınan bilgiye dayandırdığı haberine göre, Siyonist Rejim güçleri Nablus'un Eski Şehir bölgesine baskın düzenleyerek bir evi ablukaya aldı.

Bunun üzerine Siyonist güçler ile Filistinliler arasında arbede çıktı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, baskında iki Filistinlinin şehit olduğu, sırtına ve ayağına gerçek mermi isabet eden bir yaralının da hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.