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22 May 2023 09:53

İşgal güçlerinden Nablus'a baskın: 3 şehit

İşgal güçlerinden Nablus'a baskın: 3 şehit

İşgal güçlerinin, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 3 Filistinli şehit oldu.

Filistin medyasına göre; İşgalci Siyonist Rejim güçleri, akşam geç saatlerde buldozerler ve askeri araçlar eşliğinde Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise kampta işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu Muhammed Bilal Zeytun, Fethi Ebu Rızk ve Abdullah Ebu Hamdan isimli 3 Filistinlinin şehit düştüğü, 1'i ağır 3'ünün yaralandığı bilgisi geçildi.

Siyonist İsrail askerlerinin, Filistin Kızılayına ait ambulansların kampa girmesine engel olduğu ifade edildi.

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News Code 1909400

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