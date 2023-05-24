Ermenistan Cumhurbaşkanı, Katar Emiri ile görüştü

Resmi törenin ardından Cumhurbaşkanı, Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi.

Vahagn Khachaturyan, Emir'e daveti için teşekkür etti ve Katar Ekonomik Forumu'nu üst düzeyde düzenlediği için kendisini tebrik etti.

Vahagn Khachaturyan görüşmede yaptığı konuşmada Ermenistan ile Arap dünyası arasındaki yakın dostane ilişkilerin sürekli geliştirilmesinin ve her iki tarafın da bu yönde hazır olmasının önemini vurguladı.

Emir, şu anda Katar'dan Ermenistan'a haftalık 10 uçuş olduğunu ve bunun iki ülke arasındaki işbirliği potansiyelini gösterdiğini kaydetti. Tamim bin Hamad Al Thani de bölgede istikrar ve barışın tesis edilmesinin ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Görüşmede Katar'ın Ermenistan'da büyükelçilik açma olasılığı ele alındı.

Görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Katar Emiri'ni Ermenistan'ı ziyaret etmeye davet etti.

Kaynak: Armen Press