İran-Rusya demiryolu anlaşması ABD'yi rahatsız etti

İran ve Rusya, Kuzey-Güney Koridoru için önemli bir ulaşım ağı olarak görülen Reşt-Astara demiryolunun inşasını öngören anlaşmayı imzaladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın brifinginde İran ve Rusya arasında imzalanan demiryolu anlaşmasına ilişkin gelen sorulara yanıt verdi.

Patel, "Rusya ve İran'a uygulanan yaptırımları delmek için atılan herhangi bir adım ABD için büyük endişe yaratacaktır.” dedi.

ABD’li sözcü, “Rusya-İran demiryolu anlaşmasıyla ilgili özel bir değerlendirmem yok, ancak çok sert yaptırımlar uygulamamız gerektiğini gösteren sebepler var.” ifadesini kullandı.

Söz konusu anlaşma, dün başkent Tahran'da düzenlenen törende İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş ve Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev tarafından imzalandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hazır bulunduğu törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle katıldı.