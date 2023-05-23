İran ve Irak'tan Erbain kararı

Irak ile sınırı olan İlam eyaletine giden İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, dün Mehran Sınır Kapısı alanını gezerek inceledi.

Vahidi, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Erbain törenleri için vize muafiyeti konusunda Irak’la anlaşma sağlandığını duyurdu.

İran Polis Teşkilatı, 2022'de 3 milyon 262 bin 201 İran vatandaşının Irak'taki Erbain etkinliklerine katıldığını açıklamıştı.

Mukaddes Hz Abbas Türbesi Sekreterliği ise, Erbain töreni için Kerbela kentine gelen ziyaretçi sayısının 21 milyona ulaştığını bildirmişti.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Şii Müslümanlar anma etkinliklerinde yas, ağıt ve mersiye törenleri yapıyor.