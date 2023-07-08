  1. Siyaset
8 Tem 2023 15:56

İran ile Irak arasında güvenlik görüşmesi

İran ile Irak arasında güvenlik görüşmesi

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ile Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şemmeri iki ülke arasındaki sınırda bir araya geldi.

Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şemmeri Vasit vilayetindeki Zerbatiye Sınır Kapısı'nda İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'yi karşıladı. Karşılama töreninin ardından İran ile Irak İçişleri Bakanları bir araya geldi.

Görüşmede iki ülkenin çıkarlarını karşılayan bir dizi güvenlik konusu ve işbirliği ele alındı.

Irak resmi haber ajansı İNA'nın haberine göre, görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Şemmeri, "Erbain döneminde İranlı ziyaretçilerin geçişi için sınır kapılarında ortak karargahın yeniden kurulması ve bilgi paylaşımı konusunda anlaştık." dedi.

News Code 1910284

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