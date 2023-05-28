İran Radyo Televizyon Kurumu Başkanı, Hasan Nasrullah ile görüştü

Arapça yayınlanan Elnashra internet sitesine göre; İran Radyo Televizyon Kurumu (IRIB) Başkanı Peyman Cebelli, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile görüştü.
Görüşmede taraflar, Siyonist düşmana karşı mücadele yürüten direniş gruplarının medya faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Bu görüşmede İran'ın Beyrut Büyükelçiliği maslahatgüzarı da hazır bulundu.
Peyman Cebelli, Beyrut temasları çerçevesinde Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya gelmişti.
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