İran'dan doğu komşularına uyarı

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, ülkenin doğu sınırını ziyaret etti.

Tuğgeneral Haydari, Afganistan ile ortak sınırların tamamen ordu kara kuvvetlerinin kontrolünde olduğunu ve bu bölgelerde güvenliğin tam olarak sağlandığını ifade etti.

Ordu kara kuvvetlerinin ve sınır muhafızlarının bu bölgede hakim olduğunu belirten Tuğgeneral Haydari, "Karşı ülke bizimle ortak sınıra sahip olduğu ve uluslararası düzenlemelere saygı duyduğu sürece karşılıklı saygı görür. Ancak kurallara uymak istemediği hissedilirse farklı bir yaklaşımla karşılaşacaktır" dedi.