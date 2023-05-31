BAE, sözde Deniz Güvenliği Koalisyonu'ndan geri çekildi

Arap medyasına göre; BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tüm ortaklarla etkin güvenlik iş birliğine ilişkin devam eden değerlendirmemizin bir sonucu olarak, iki ay önce BAE, Birleşik Deniz Kuvvetlerine katılımını geri çekti." ifadesine yer verildi.

Washington yönetimi, 2019 yılında Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir insansız hava aracının düşürülmesi ve birkaç gemiye yönelik saldırıların gerçekleştirilmesinin ardından uluslararası deniz güvenliği koalisyonu kurmak istediğini söylemişti.

BAE, Uluslararası Deniz Güvenliği Koalisyonu'na katılan 3. Arap ülkesi olmuştu.

ABD liderliğindeki koalisyonda, Suudi Arabistan, Bahreyn, Avustralya, İngiltere ve Siyonist İsrail yer alıyor.

Tahran yönetimi, bölgede Siyonist İsrail’in dahil olacağı herhangi bir deniz koalisyonunun İran’ın milli güvenliği için açık bir tehdit olacağı uyarısında bulunmuştu.