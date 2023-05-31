Çin, Venezuela'nın BRICS kararını olumlu karşıladı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning bugün Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Venezuela'nın BRICS grubuna katılma talebini değerlendirdi.

CRI haber ajansının hanerine göre; Mao Ning, yeni yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler arasında önemli iş birliği platformu olan BRICS‘e üye ülkelerin çok taraflılığı korumak, küresel yönetişim sisteminde reformu hızlandırmak ve yeni yükselen piyasalarla gelişmekte olan ülkelerin temsil özelliğiyle söz hakkını artırmak için yoğun çaba harcadıklarına işaret etti. Sözcü Mao, günümüzde BRICS’in küresel işlerde aktif, istikrarlı ve yapıcı bir güç haline geldiğini söyledi.

Mao Ning, Çin tarafının öteden beri BRICS’in dışa açık ve kapsayıcı olmasında ısrarcı ettiğini, örgütün genişleme sürecini desteklediğini ve daha çok ülkenin oluşturduğu “büyük aileye” katılmasını olumlu karşıladığını belirtti.

İran da, BRICS grubuna (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) katılmak için resmi başvuruda bulunmuştu.

BRICS grubu nedir?

Adı ilk kez 2001 yılında Goldman Sachs ekonomisti Jim O'Neill tarafından ortaya atılan ve Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in sıra dışı yükselişini tanımlamak için kullanılan BRIC, ilk zirvelerini 2009 yılında Rusya'da gerçekleştirdi, 2010'da ise Güney Afrika'nın örgüte katılması ile BRICS olarak anılmaya başladı.

BRICS grubu Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşuyor. Ekonomileri, dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını ve dünyanın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.