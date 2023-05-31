Ayetullah Hamanei Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı ile görüştü

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'ı ziyaret eden Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Gurbanguli Berdimuhamedov dün bir araya geldi. Reisi ile Berdimuhammedov, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Bu görüşmede iki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerini geliştirme iradesinin bir göstergesi olan belgelere imza attık." dedi.

Türkmenistan ile iyi ilişkilere sahip olduklarını, halihazırdaki ilişkilerin istenilen düzeyde olmadığını belirten Reisi, "İran ile Türkmenistan arasındaki ilişkiler geliştirilebilir ve iki ülkenin sınırı, işbirliği için bir fırsat olarak değerlendirilebilir." ifadesini kullandı.

İran ve Türkmenistan arasında uluslararası taşımacılık, tarım ürünleri ihracatı, enerji, eğitim ve yatırım alanlarını kapsayan 5 işbirliği belgesi imzalandı.