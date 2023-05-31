İran: Türkmenistan ile gaz anlaşması imzalanacak

İran Petrol Bakanlığı’na bağlı Sahana haber ajansına göre, Petrol Bakanı Cevad Ovci, dün Türkmengaz Devlet Kurumu Başkanı Batır Amanov ile görüştü.

Görüşme sonrası basın mensuplarına konuşan Ovci, yakında Türkmenistan ile günlük 10 milyon metreküp doğal gaz alımı anlaşmasına imza atılacağını duyurdu.

Ovci, “Bugün Türkmen tarafıyla petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi ile teknik ve mühendislik hizmetleri konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik.” dedi.

Bakan Ovci ayrıca, İran’ın Türkmenistan’a olan doğal gaz borcunu tamamen ödediğini söyledi.

Geçtiğimiz sene Aşkabat'ta düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Zirvesi kapsamında İran, Azerbaycan ve Türkmenistan doğal gaz anlaşması imzalamıştı.

Anlaşmaya göre, İran üzerinden Türkmenistan'dan Azerbaycan'a yılda bir buçuk ila iki milyar metreküp doğal gaz gönderilecek.