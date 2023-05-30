Nükleer anlaşma konusunda AB ile istişarelerimiz sürüyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Fransız Le Figaro gazetesine verdiği demeçte gündemdeki konuları değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan, geçtiğimiz Mart’ta imzalanan Tahran-Riyad anlaşması hakkında, “İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşmesi sadece taktiksel bir anlaşma değil.” dedi.

Emir Abdullahiyan, Tahran’ın Riyad’la ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirme kararı aldığını da sözlerine ekledi.

Yemen krizine ilişkin Emir Abdullahiyan, Tahran’ın Yemen'deki savaşın durdurulması ve diyalog sürecinin yürütülmesi için tüm taraflarla temas halinde olduğunu dile getirdi.

Emir Abdullahiyan, nükleer müzakereler ile ilgili olarak Avrupa Birliği ile temasların devam ettiğini belirterek, “Borrell ve Mora ile nükleer konular hakkında istişarelerimiz sürüyor.” açıklamasını yaptı.

Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer anlaşma konusunda ABD ile aralarındaki mesaj alışverişinin bölgesel ve AB’li arabulucu devletlerin vasıtasıyla devam ettiğini söyledi.