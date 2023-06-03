Emir Abdullahiyan Güney Afrika ziyaretini değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, "BRICS grubu dışişleri bakanları toplantısı Cape Town kentinde düzenlendi. İran'ın üyelik başvurusunun gözden geçirilmesine yönelik ön adımların başlangıcı olan bu toplantıda biz de görüşlerimizi ilan ettik" dedi.

Emir Abdullahiyan, "Toplantıa hazır bulunan Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya dışişleri bakanları ile İran'ın nasıl üye olacağı ve kurulmakta olan mekanizmayı görüştük" ifadesini kullandı.

Bakanı Emir Abdullahiyan, "Çinlilerle bu konuyu geçmişte görüştük ve bu beş ülke İran'ın üyeliğine desteklerini açıkladılar, ancak yine de yakın gelecekte yeni üye olma mekanizmasını bize açıklayacaklar." ifadelerinde bulundu.

Emir Abdullahiyan, İran'ın jeopolitik konumu nedeniyle BRICS'in ana üyeleri tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

Emir Abdullahiyan ayrıca, "Bu toplantı sırasında ilaveten diğer ülkelerin dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmelerimiz oldu. Cumhurbaşkanı Reisi'nin komşuluk politikası doğrultusunda BAE ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları ile yakın ve samimi görüşmeler yaptım. Aynı zamanda, BRICS'in ana üyeleri, ikili ilişkilerin yanı sıra, yeni BRICS ve Şangay ittifakı çerçevesinde daha güçlü ekonomik ilişkilere sahip olabilmemizden yanadırlar" diye kaydetti.