İran'ın küresel arenadaki yapıcı rolü artıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde düzenlenen BRICS Grubu Toplantısı’na katılan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın gerçekleştirdiği ziyareti "verimli" olarak nitelendirdi.

Nasır Kenani, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'ın küresel arenadaki yapıcı rolünün çok taraflılığın yararı doğrultusunda artmakta olduğunu belirtti.

Kenani, “İran Dışişleri Bakanı'nın Güney Afrika'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde konuşma yapması ve yaklaşık 10 bakan ile önemli ve verimli görüşmeler gerçekleştirmesi, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının uluslararası arenada aktif olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.” dedi.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS’in dışişleri bakanları perşembe günü Güney Afrika’da bir araya geldi.

BRICS grubuna ilgi duyan ülkelerin dışişleri bakanları ise, dün Cape Town kentinde düzenlenen 'BRICS Dostları Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıda, bölgesel ve küresel konuların yanı sıra, BRICS'e yeni üye kabulü, sürdürülebilir kalkınma, karşılıklı hızlandırılmış büyüme, kapsayıcı çok taraflılık ve güvenlik konuları ele alındı.