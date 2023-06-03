İran ve Belçika dışişleri bakanları arasında telefon görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahin ve Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde iki ülkenin tutuklularının serbest bırakılmasına yol açan ortak çabaların sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Son gelişmelerin İran- Belçika'nın yanı sıra İran ve Avrupa arasındaki ilişkilerde yeni sayfa açacağı umudunu dile getiren Emir Abdullahiyan, "Belçika'nın Avrupa Birliği'ndeki rolüne göre, karşılıklı saygı gölgesinde, etkili diyalogların kurulmasının İran ve Avrupalı ​​tarafların gündemine alınması beklenebilir." dedi.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de, Avrupalı tutuklu sorununun çözümüne yardımcı olmak için İran'ı takdir etti.

Ülkesinin Avrupa Birliği'ndeki yerine değinen Hadja Lahbib, "Belçika İran ve Avrupa arasında daha yakın ilişkiler sağlanmasına ahzırdır" dedi.