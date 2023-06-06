Irak ile Japonya arasında İran nükleer anlaşması görüşmesi

Irak Dışişleri Bakan Yarsımcısı Muhammed Hüseyin Bahrululum ile Japon Dışişleri Bakan Yardımcısı Kansuke Nagaoka’nın katılımıyla gerçekleştirilen istişarelerde ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı. İki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Irak medyasına göre bu sene sekizincisi düzenlenen siyasi istişare toplantısında, İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Tokyo ziyareti de konuşuldu.

İran Nükleer Anlaşması

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.