İran ile UAEA arasında teknik görüşmeler devam ediyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Tahran Radyosu'na verdiği demeçte gündemdeki konuları değerlendirdi.

İslami, İran nükleer programı hakkında, “Eylem kriterimiz diğer tarafların uymadığı Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)

anlaşmasına göre olmaması doğaldır.” dedi.

İran’ın Meclis’in çıkardığı Stratejik Eylem Yasası, Nükleer Güvenlik Sözleşmesi ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NTP) kapsamında faaliyetlerini yürütüğünü belirten İslami, “Biz de bunlara bağlıyız, karşı taraf çifte standartlarla olayları çarpıtıp yeni gündem yaratmak istiyor. Onlar yükümlülüklerini yerine getirmeden baskı yoluyla KOEP anlaşmasına uymamızı istiyorlar.” ifadesini kullanı.

İslami, İran’ın KOEP anlaşmasının 26. ve 36. Maddeleri kapsamında yükümlülüklerini azalttığını belirterek, “Yaptırımlar kaldırmaz ve bize hiçbir avantajı olmazsa, buna bağlı kalmamız için bir neden yok.” değerlendirmesinde bulundu.

Yüzde 84 saflık oranında uranyum parçacıkları konusunun kapatıldığını açıklayan İslami, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında teknik görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

İslami, UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin son Tahran ziyaretini değerlendirerek, “Ajans ile işbirliğimiz devam etmeli ve Siyonist Rejim’in ilişkilerimizi suiistimal etmesine ve gündemlere başvurarak ülkeye baskı yapmak için bahaneler üretmesine izin vermemeliyiz.” diye konuştu.