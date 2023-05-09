İran: ABD uluslararası hukuka darbe vurdu

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakareci Ali Bakıri, ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin 5. yıl dönümünde bir mesaj paylaştı.

Bakıri’nin paylaşımında, “5 yıl önce ABD, KOEP’ten çekilerek uluslararası düzeyde hukukun üstünlüğüne ölümcül bir darbe vurdu. O günden beri ABD bu gayri meşru eylemi telafi edemedi.” ifadesi kullanıldı.

İran'ın nükleer alandaki meşru tedbirlerinin devam ettiğini belirten Bakıri, “Anlaşmanın yeniden uygulanması için yaptırımların kalıcı ve etkili bir şekilde kaldırılması lazım. Bunlar, anlaşmayı ilhlal eden tarafın (Üç Avrupa ülkesi) müzakereleri sonuçlandırmak için kararlı bir siyasi irade göstermesi halinde mümkün olacaktır.” dedi.

İran Nükleer Anlaşması

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.