İran'ın Riyad Büyükelçiliğinin yeniden açılmasına ABD'den yorum

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran İslam Cumhuriyeti'nin Riyad Büyükelçiliğinin 6 Haziran tarihinde resmen açılacağını bildirdi.

Basın toplantısında konu ile ilgili bir soruyu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ülkesinin İran ile Suudi Arabistan arasında doğrudan diyaloğu teşvik ettiğini iddia etti.

Patel, şunları ileri sürdü:

“Genel olarak, İran ile bölge ülkeleri arasında doğrudan diyaloğu teşvik ettiğimizi söylemeliyim. Bu diyalog sürecinde iki ülkenin büyükelçilerini geri göndermesi normaldir. Ayrıca bu diyaloğun bölgedeki gerilimlerin azaltılmasına, istikrarın sağlanmasına ve diğer kaygıların giderilmesine yardımcı olmasını umuyoruz."