  1. Siyaset
5 Haz 2023 17:44

İran’ın Riyad Büyükelçiliği yarın resmen açılıyor

İran’ın Riyad Büyükelçiliği yarın resmen açılıyor

Tahran yönetimi, İran'ın Riyad Büyükelçiliğinin yarın resmen açılacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Riyad Büyükelçiliğinin yarın resmen açılacağını bildirdi.

Kenani, "İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin yeniden başlaması kapsamında yapılan ikili anlaşmaların uygulanması sürecini tamamlamak amacıyla, İran İslam Cumhuriyeti'nin Riyad Büyükelçiliği, İran İslam Cumhuriyeti Cidde Başkonsolosluğu ve İran'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilciliği 6-7 Haziran günlerinde resmen açılacaktır." dedi.

Sözcü Kenani, büyükelçilik ve başkonsolosluk açılışının, İranlı hacılara hizmet verebilmek için onların kutsal topraklara gelişinden önce gerçekleştirileceğini dile getirdi.

News Code 1909694

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler