İran’ın Riyad Büyükelçiliği yarın resmen açılıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Riyad Büyükelçiliğinin yarın resmen açılacağını bildirdi.

Kenani, "İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin yeniden başlaması kapsamında yapılan ikili anlaşmaların uygulanması sürecini tamamlamak amacıyla, İran İslam Cumhuriyeti'nin Riyad Büyükelçiliği, İran İslam Cumhuriyeti Cidde Başkonsolosluğu ve İran'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilciliği 6-7 Haziran günlerinde resmen açılacaktır." dedi.

Sözcü Kenani, büyükelçilik ve başkonsolosluk açılışının, İranlı hacılara hizmet verebilmek için onların kutsal topraklara gelişinden önce gerçekleştirileceğini dile getirdi.