Reisi: Tehditler İran'ın füze programını durduramaz

İran'ın ilk hipersonik balistik füzesi olarak nitelendirilen "Fettah" adı verilen füze, Tahran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve üst düzey askeri yetkililerin katıldığı törenle ilk kez sergilendi.

Cumhurbaşkanı Reisi, burada yaptığı konuşmada İran'ın füze programına ilişkin, "İran'ın füze geliştirmesi düşmanın tehditleri ile durdurulamayacak" dedi.

İran'ın savunma gücünün barışçıl olduğunu kaydeden Reisi, "Bu güç bölge ülkeleri için güvenlik ve istikrar sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, yerli füzelerin düşman saldırılarını önlemek amacıyla üretildiğini belirtti.

İran'da Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri tarafından geliştirilen "Fettah" hipersonik füzesi ilk kez bu sabah sergilendi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, füze ile ilgili"Fettah füzesi, farklı yön ve yüksekliklerde hareket etmesi nedeniyle hiçbir füze tarafından imha edilemez" açıklamasını yapmıştı.

Tuğgeneral Hacizade ayrıca, "Bu füze ile İran, hipersonik teknolojisine sahip dört ülkeden biri oldu."diye konuştu.