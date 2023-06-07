İran'ın Riyad Büyükelçiliği'nin açılış törenine İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Bigdeli ve diğer iki ülkenin dışişleri bakanlığı yetklileri de katıldı.

Böylece 7 yıl sonra İran'ın Riyad Büyükelçiliği yeniden açıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin yeniden başlaması kapsamında yapılan ikili anlaşmaların uygulanması sürecini tamamlamak amacıyla, İran İslam Cumhuriyeti'nin Riyad Büyükelçiliği, İran İslam Cumhuriyeti Cidde Başkonsolosluğu ve İran'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilciliği 6-7 Haziran günlerinde resmen açılacaktır." demişti.