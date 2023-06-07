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7 Haz 2023 12:21

Cumhurbaşkanı Reisi Latin Amerika turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Reisi Latin Amerika turuna çıkıyor

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, yakında Venezuela, Nikaragua ve Küba'yı kapsayan Latin Amerika turuna çıkacak.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, önümüzdeki Pazar günü resmi temaslarda bulunmak üzere Venezuela, Nikaragua ve Küba'yı ziyaret edecek.

Reisi'nin Latin Amerika ziyareti çerçevesinde üç ülke ile siyasi, ekonomi ve bilimsel alanlarda işbirliği anlaşması imzalanacak.

Geçtiğmiz Şubat'ta İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Latin Amerika turuna çıkmıştı.

Emir Abdullahiyan'ın Nikaragua, Venezuela ve Küba'da üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmelerde, Batı Asya ve Latin Amerika'daki bağımsız ülkeler arasındaki dayanışmaya vurgu yapıldı.

News Code 1909726

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