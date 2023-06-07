Cumhurbaşkanı Reisi Latin Amerika turuna çıkıyor

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, önümüzdeki Pazar günü resmi temaslarda bulunmak üzere Venezuela, Nikaragua ve Küba'yı ziyaret edecek.

Reisi'nin Latin Amerika ziyareti çerçevesinde üç ülke ile siyasi, ekonomi ve bilimsel alanlarda işbirliği anlaşması imzalanacak.

Geçtiğmiz Şubat'ta İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Latin Amerika turuna çıkmıştı.

Emir Abdullahiyan'ın Nikaragua, Venezuela ve Küba'da üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmelerde, Batı Asya ve Latin Amerika'daki bağımsız ülkeler arasındaki dayanışmaya vurgu yapıldı.