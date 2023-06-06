Filisitnli çocuğun şehit edilmesine İran'dan tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, 3 yaşındaki Filistinli çocuk Muhammed Heysem Et-Temimi'nin şehit edilmesine tepki gösterdi.

Kenani Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, "Bu korkunç cinayetin ABD Dışişleri Bakanı'nın İsrail rejimini desteklediğine dair açıklamalarıyla eş zamanlı olarak işlenmesi, ABD'nin bu rejimin günlük suçlarına ortak olduğu anlamına geliyor." dedi.

Ramallah'ın Nebi Salih Köyü'nde, siyonist katillerin vahşi saldırılarına maruz kalan 3 yaşındaki Filistinli çocuk Muhammed Heysem Et-Temimi almış olduğu ağır yaraların tesiriyle dün hayatını kaybetti.