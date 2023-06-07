İran’ın hipersonik füzesiyle ilgili ABD’den ilk yorum

‘Fettah’ adı verilen yeni füze dün başkent Tahran’da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Devrim Muhafızları komutanlarının katıldığı resmi törenle tanıtıldı.

Hipersonik füzenin bin 400 kilometre uzaklığa gidebildiği ve saatte 15 bin kilometreden fazla hıza ulaşabildiği kaydedildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, konuya ilişkin devlet medyasına yaptığı açıklamada, “Güdümlü Fettah füzesi bin 400 km menzile sahip ve tüm savunma kalkanlarına sızma kapasitesine sahip.” ifadesini kullandı.

ABD’den ilk yorum: Yaptırım uyguladık

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde konuyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, “İran'ın füze programlarına karşı somut yaptırımlar uyguladık.” dedi.