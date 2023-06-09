ABD'li senatörlerden Türkiye mektubu

Yunan asıllı ABD'li senatörler, ABD Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul ve Azınlık Lideri Gregory Meeks'e, ABD'nin Türkiye'ye olası F-16 tedarikini hedef alan bir mektup yazdılar.

Cumhuriyet'in haberine göre Senatörler, mektupta, "Yunanistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmek için kullanılmayacağını belgeleyene kadar Türkiye'ye F-16 satışını engellemeye devam etmesi gerektiği" görüşünü savundu.

Gus Bilirakis, Chris Papas, Nicole Malliotakis, Dina Titus ve Bradley Schneider tarafından imzalanan mektupta, "Ege'de son dönemde yaşanan sükunet memnuniyetle karşılanırken, yayılmacı Mavi Vatan doktrini" hedef alındı.

Mektupta, "ABD tarafından sağlanan F-16'ların bir NATO müttefiki tarafından diğerinin egemenliğini ihlal etmek için nasıl bir araç olarak kullanılmayacağına, özellikle de ikisi arasında çok gerçek bir çatışma riski göz önüne alındığında, açıklık getirmek Yönetimin görevidir. ABD silahlarının Yunanistan'a karşı kullanılmayacağına dair Yönetim'den bir sertifika alınmadan, Kongre bu silahların Türkiye'ye transferini engellemelidir" denildi.

Türkiye'nin mevcut F-16'ların modernizasyonu ve yenilerinin satın alımı için ABD ile gerçekleştiridiği görüşmelerde kayda değer ilerleme sağlanmasına karşın nihai anlaşma henüz imzalanmadı.