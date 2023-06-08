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8 Haz 2023 11:15

Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Blinken ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Blinken, Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir. Görüşmede ayrıca, İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alınmıştır. Her iki bakan, iki ülke arasında ortak gündem konularını ele almak üzere en kısa süre zarfında tekrar görüşme iradelerini vurgulamışlardır" denildi.

Kaynak: DHA

News Code 1909738

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