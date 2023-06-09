Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, bugünkü günlük basın toplantısında, Çin halkının yakın dostu olan Mahmud Abbas’ın bu yıl Çin’in karşılayacağı ilk Arap ülkesi lideri olduğunu belirterek bunun iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin yüksek seviyesini yansıttığını söyledi.

Wang, son yıllarda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Filistin lideri Abbas’ın şahsi çabalarıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin elverişli bir gelişme eğilimini koruduğunu, iki ülke arasındaki karşılıklı siyasi güvenin daha da sağlamlaştırıldığını ve iki halk arasındaki dostluğun derinleştirildiğini kaydetti.

CRI haber sitesine göre Wang, Filistin ile birlikte iki liderin vardığı mutabakat doğrultusunda Çin-Filistin geleneksel dostluk ilişkilerini yeni aşamaya taşımaya hazır olduklarını vurguladı.

Çin'den Filistin'e büyük destek

Filistin sorununun Ortadoğu’nun barış ve istikrarını ve uluslararası adaleti ilgilendiren kritik önem taşıyan bir konu olduğuna dikkat çeken sözcü, Filistin halkının meşru ulusal haklarını geri kazanmasına yönelik adil davasını her zaman kararlı bir şekilde desteklediklerini vurguladı.

Filistin lideri Abbas, Çin’e resmi ziyarette bulunacak

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in daveti üzere Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Abbas’ın 13-16 Haziran tarihlerinde Çin’e resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.