İran'ın Irak'taki 2,7 milyar dolarlık varlığı serbest bırakıldı

İran'ın, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle Irak'ta dondurulan varlıklarından 2 milyar 700 milyon doların serbest bırakıldığı bildirildi.

Irak'ın TBI bankası temel gıda maddeleri alımı için İran'a ait 2,7 milyar doların ödenmesine izin verdi.

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, önceki gün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın ile bir araya gelerek İran'ın dondurulan mali varlıklarını görüşmüştü.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık, Irak'ın enerji alanındaki İran'a olan borcunun 11 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

Bağdat, elektrik santrallerine yakıt temini için İran'dan gaz ithal ediyor.

ABD, Irak’ın tek gaz tedarikçisi olan İran’dan gaz almaya devam edebilmesi için yaptırım muafiyeti tanıyor.

Washington yönetimi, İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından İran karşıtı ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de devreye sokmuştu.