İran-Türkiye doğal gaz anlaşması ile ilgili açıklama

İran Petrol Bakan Yardımcısı Mecid Çegini, İran-Türkiye gaz anlaşması hakkında yaptığı açıklamada, iki ülke arasında doğalgaz ihracatı ile ilgili bulunan 25 yıllık anlaşmanın süresinin uzatılması konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Türiye ile gaz anlaşmasının 2026 yılında sona ereceğini belirten Çegini, “Türkiye, gaz anlaşmasının süresinin uzatılmasını istiyor.” dedi.

İran-Türkiye gaz anlaşması

2 Ağustos 2000 tarihinde taraflar arasında imzalanan Zeyilname ile İran doğal gaz teslimatının başlangıç tarihi 30 Temmuz 2001 tarihi olarak belirlenmiştir. Anlaşma süresi yeni başlangıç tarihinden itibaren 25 yıla çıkarılarak 2026 yılına (dahil) kadar uzatılmıştır.