İran ve Rusya arasındaki transit yük taşımacılığı arttı

Rusya Federasyonunun Tahran'daki büyükelçiliğinde "Rusya Günü" verilen resepsiyonla kutlandı. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de törende yer aldı.

Bezrpaş tören sırasında İran-Rusya ilişkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Bezrpaş iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve bilimsel gibi alanlarında ilişkilerin arttığını söyledi.

Bezrpaş ayrıca İran ve Rusya arasındaki transit yük taşımacılığı, uçak seferleri ve ticaret hacminin de arttığını açıkladı.