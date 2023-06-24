ABD'de binlerce bankacı işten çıkarıldı

Belirsizliğin ekonomik faaliyetlerde baskı oluşturması nedeniyle Wall Street'te başta satın almalar ve halka arzlar gibi sermaye piyasası faaliyetleri azaldı.

Salgın sürecinde yaşanan istihdam kıtlığı nedeniyle yeni çalışan bulmakta zorluk çeken bankalar bu yıl ise hızlı bir şekilde istihdamı azaltmaya çalışıyor.

Mart 2020'nin sonundan itibaren ABD'nin beş büyük bankası JP Morgan Chase, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs ve Citi 100 bin kişiyi işe alırken, 800 binden fazla çalışanla her zamankinden daha çok kişiyi istihdam ediyordu.