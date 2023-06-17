Bloomberg: İran'ın petrol ihracatı 5 yılın rekorunu kırdı

ABD merkezli Bloomberg gazetesine göre İran'ın petrol ihracatı son 5 yılda en yüksek seviyeye ulaştı.

Bloomberg'in Kpler, SAS şisketi ve Ulusal Enerji Ajansı'na dayandırdığı haberde İran'ın petrol ihracatının en büyük müşterisi Çin olduğu belirtildi.

2018'de eski ABD Başkanı Donald Trump İran nükleer anlaşmasından geri çekilerek Tahran'a tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başlamış. Dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Washington hükümetinin, İran’ın petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indireceğini idda etmişti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından yayınlanan resmi istatistikler, İran'ın ABD'nin yasadışı yaptırımlarına rağmen hâlâ dünyanın en büyük petrol üreticisi ülkelerinden biri olduğunu gösteriyor.

Geçenlerde İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Muhsin Hüceste Mehr, Reisi hükümeti döneminde petrol ihracatının ikiye katlandığını açıklamıştı.