İran ve Küba heyetleri bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Küba'ya yaptığı resmi ziyarette, iki ülkenin üst düzey heyetlerinin ortak toplantısında konuştu.

İran'ın nanoteknoloji alanındaki ve Küba'nın biyoteknoloji alanındaki başarılarını hatırlatan Reisi iki ülkenin teknoloji alanında birlikte çalışmasını önerdi.

Cumhurbaşkanı Reisi İran halkının tüm komplolar ve yaptırımlara rağmen ilerlemeye devam ettiğini ve ABD yaptırımlarını başarısızlığa uğrattını ve yaptırımlara karşı durmanın en etkili yollarından biri bağımsız ülkelerle iyi ilişki kurmak olduğunu söyledi.

Reisi "İki ülkenin ortak ekonomik işbirliği komisyonunun faaliyete geçmesi, İran ve Küba arasındaki anlaşmaların daha hızlı uygulanmasını sağlayabilir" dedi.

Küba Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel ise Reisi'nin Küba ziyaretini ikili işbirliği, küresel sorunları çözülmesi ve iki ülkenin uluslararası etkileşimlerini güçlendirmek için önemli olduğunu belirtti.

Miguel ayrıca bu ziyaret sırasında yapılan anlaşmaların iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendireceğini ve bu anlaşmaların uygulanmasını bizzat takip edeceğini vurguladı.